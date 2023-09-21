В Москве камеры с нейросетью начали фиксировать непристегнутых пассажиров

«206 комплексов с нейросетью будут следить за тем, чтобы пассажиры в машине оставались пристегнутыми во время движения. Штраф в размере 1000 рублей получит собственник автомобиля», — заявили в дептрансе. Сотрудники ЦОДД будут рассматривать каждый случай с признаками нарушения, а при возникновении сомнений решать в пользу собственника, отметил глава дептранса Максим Ликсутов.