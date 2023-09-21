В Москве камеры с нейросетью начали фиксировать непристегнутых пассажиров

В Москве камеры на дорогах начали фиксировать пассажиров с непристегнутыми ремнями безопасности, сообщается в телеграм-канале местного дептранса. Сейчас этим уже занимаются около 500 «камер с искусственным интеллектом».
«206 комплексов с нейросетью будут следить за тем, чтобы пассажиры в машине оставались пристегнутыми во время движения. Штраф в размере 1000 рублей получит собственник автомобиля», — заявили в дептрансе. Сотрудники ЦОДД будут рассматривать каждый случай с признаками нарушения, а при возникновении сомнений решать в пользу собственника, отметил глава дептранса Максим Ликсутов.
Непристегнутые ремни у водителей транспортных средств московские камеры фиксируют с 2020 года. Директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики «МВС Груп» Александр Домбровский говорил, что пассажиров задних сидений от камер загораживают передние сиденья, поэтому распознавать непристегнутые ремни у них сложно.