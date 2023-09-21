Реклама
Новости

В Москве камеры с нейросетью начали фиксировать непристегнутых пассажиров

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:59

В Москве камеры на дорогах начали фиксировать пассажиров с непристегнутыми ремнями безопасности, сообщается в телеграм-канале местного дептранса. Сейчас этим уже занимаются около 500 «камер с искусственным интеллектом».

«206 комплексов с нейросетью будут следить за тем, чтобы пассажиры в машине оставались пристегнутыми во время движения. Штраф в размере 1000 рублей получит собственник автомобиля», — заявили в дептрансе. Сотрудники ЦОДД будут рассматривать каждый случай с признаками нарушения, а при возникновении сомнений решать в пользу собственника, отметил глава дептранса Максим Ликсутов.

Непристегнутые ремни у водителей транспортных средств московские камеры фиксируют с 2020 года. Директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики «МВС Груп» Александр Домбровский говорил, что пассажиров задних сидений от камер загораживают передние сиденья, поэтому распознавать непристегнутые ремни у них сложно.

расскажите друзьям
люди
Максим ЛиксутовАлександр Домбровский
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»