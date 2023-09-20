Джордж Мартин, Джон Гришэм и другие писатели подали в суд на OpenAI из‑за нарушения авторских прав

Гильдия авторов и 17 популярных писателей, среди которых Джордж Мартин («Песнь льда и огня»), Джон Гришэм («Дело о пеликанах»), Джонатан Франзен («Поправки») и Джоди Пиколт («Ангел для сестры»), подали в суд на компанию OpenAI в связи с нарушением авторских прав. Об этом сообщил The Verge.
Писатели обратились с иском в Южном округе Нью-Йорка. Они пожаловались, что OpenAI скопировала их работы «без разрешения или уведомления» и загрузила защищенные авторским правом материалы в большие языковые модели.
По мнению авторов, работа OpenAI «ставит под угрозу возможность писателей зарабатывать на жизнь», позволяя «любому создавать — автоматически и бесплатно (или очень дешево) — текст, за который в противном случае заплатили бы» людям.
Кроме того, OpenAI допускает появление производных работ писателей, «основанных на их книгах, имитациях, обобщениях или перефразировании». Это, как считают писатели, может нанести ущерб литературному рынку.
Они считают, что языковые модели можно было бы обучать на произведениях, находящихся в общественном достоянии. Вместо этого OpenAI использовал защищенные авторским правом работы, не заплатив за это лицензионный сбор.