Джордж Мартин, Джон Гришэм и другие писатели подали в суд на OpenAI из‑за нарушения авторских прав

Гильдия авторов и 17 популярных писателей, среди которых Джордж Мартин («Песнь льда и огня»), Джон Гришэм («Дело о пеликанах»), Джонатан Франзен («Поправки») и Джоди Пиколт («Ангел для сестры»), подали в суд на компанию OpenAI в связи с нарушением авторских прав. Об этом сообщил The Verge.