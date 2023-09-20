Ольга Куриленко думает о Римской империи в трейлере военной эпопеи «Будика: Королева воинов»

Saban Films показал трейлер британского исторического фильма «Будика: Королева воинов». Его премьера состоится 27 октября.
Действие фильма развивается в Британии в I веке. Сюжет рассказывает о царице племени иценов Будике, которая вынуждена возглавить народ после зверского убийства ее мужа Римом.
Римская империя захватывает земли и имущества племени, оспаривает легитимность королевы, а затем отнимает ее детей. Доведенная до безумия Будика решает отомстить за свою семью и объединяет племена региона, чтобы начать эпическую войну против могущественной Римской империи.
Роль Будики исполнила украинская актриса Ольга Куриленко («Квант милосердия», «Обливион»). Вместе с ней сыграли Петер Францен («Колесо времени»), Рита Ташингем («Прошлой ночью в Сохо»), Лео Грегори («Хулиганы»), Ник Моран («Гарри Поттер и Дары смерти»), Гарри Киртон («Острые козырьки») и Джеймс Фолкнер («Игра престолов»).
В качестве режиссера и сценариста выступил Джесси Джонсон. Он известен по таким лентам, как «Белый слон», «Дикий пес», «Один рейнджер», «Коллекторы» и другим.