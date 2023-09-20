Наследник Estee Lauder вернет картину Эгона Шиле потомкам коллекционера, убитого нацистами

Американский миллиардер Рональд Лаудер, сын основательницы бренда Estee Lauder, хочет вернуть картину «Я люблю антитезы» Эгона Шиле семье коллекционера Фритца Грюнбаума, который владел полотном до Второй мировой войны. Об этом сообщил «Интерфакс».
Грюнбаум оказался в нацистском концлагере Дахау из‑за своего еврейского происхождения и погиб там в 1941 году. Его коллекция из более 80 картин была изъята нацистами, после чего разошлась по многочисленным аукционам и музеям.
Потомки Грюнбаума неоднократно пытались вернуть полотна и судились с их новыми владельцами. Лаудер, а также еще несколько коллекционеров и организаций решили добровольно отдать картины наследникам Грюнбаума.
Всего семья погибшего коллекционера получит семь произведений искусства общей стоимостью 9,5 млн долларов. Картина «Я люблю антитезы» оценивается специалистами в 2,75 млн долларов.
Австрийский художник-экспрессионист Эгон Шиле написал полотно «Я люблю антитезы» в 1912 году. Картина представляет собой автопортрет Шиле.