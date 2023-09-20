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В Подмосковье появится гостиница, напечатанная на 3D-принтере

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:18

В Подмосковье в 100 км от столицы появится гостиница, напечатанная на 3D-принтере. Об этом рассказал «Москвич Mag».

Комплекс возведут на территории экопарка «Ясно Поле» к 2024 году. В планах застройщиков — построить 3D-деревню из 30 домов разных форм и размеров. В них расположат до 15 гостиничных номеров.

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Здания будут выполнены из микса бетона, арболита и других материалов. По словам архитекторов, этот материал позволит достичь наилучшей теплоизоляции, пожароустойчивости и паропроницаемости.

План построек разработал Тотан Кузембаев. Он решил не закрывать стены зданий штукатуркой и придать домам футуристичный, но все же уютный облик.

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Тотан Кузембаев
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