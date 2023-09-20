Стивен Фрай попал в больницу после падения со сцены в Лондоне

Британский актер и писатель Стивен Фрай, известный по шоу «Дживс и Вустер», попал в больницу после того, как упал со сцены лондонской арены O2 на прошлой неделе. Об этом сообщила Daily Mail.
66-летний Фрай выступал в Лондоне на технологической конференции в рамках фестиваля CogX. 14 сентября он зачитал там речь, посвященную искусственному интеллекту и его опасностям.
По пути со сцены писатель оступился и упал с высоты двух метров. Он получил травмы ребер и ног, в связи с чем был срочно доставлен в больницу для лечения. Передвигаться Фраю пришлось на инвалидном кресле.
Очевидцы случившегося отметили, что на сцене было «слишком темно», а выход с нее не был оборудован перилами. Это, судя по всему, и привело к падению Фрая.
Организаторы CogX заявили СМИ, что очень обеспокоены из‑за инцидента. «Мы думаем о нем и желаем ему быстрого восстановления. Мы начали собственное расследование», — добавили они.