Модель Линда Евангелиста рассказала о насилии со стороны экс-супруга

Канадская супермодель Линда Евангелиста, считающаяся одной из самых известных манекенщиц мира, рассказала в документальном сериале «Супермодели» о насилии со стороны бывшего мужа, экс-главы модельного агентства Elite Model Management Джеральда Мари.
В третьей серии шоу Евангелиста призналась, что подвергалась побоям со стороны Мари. Бывший супруг, по словам модели, никогда не прикасался к ее лицу, поскольку оно приносило ему заработок.
«Я вышла замуж за него, когда мне было 22, и выбралась, когда мне было 27, но он позволил мне уйти только тогда, когда получил все. Зато я была в безопасности, и получила мою свободу», — рассказала Евангелиста о разводе с Мари.
Модель отметила, что выйти из абьюзивных отношений было непросто. «Легче сказать, чем сделать. Я понимаю это, потому что это пережила. Это не просто сказать „Я хочу развод, увидимся“. Это работает иначе», — пояснила она.
Джеральд Мари назвал слова Евангелисты «клеветой и ложными обвинениями». «Он отказывается участвовать в нечестной полемике в СМИ», — заявила адвокат бизнесмена Селин Бирман.
В 2021 году Мари уже обвиняли в сексуальных преступлениях. Не менее 15 женщин, включая моделей Карре Отис и Карен Мюлдер, заявили, что экс-глава Elite Model Management приставал к ним и насиловал их.
Евангелиста сказала, что признания девушек разбили ей сердце. Она поблагодарила предполагаемых жертв Мари, что нашли смелость выступить против него. По словам Евангелисты, их поступки позволили ей самой преодолеть страх и поделиться своей историей.
«Я хотела бы, чтобы справедливость восторжествовала. Я хотела бы, чтобы такие мерзавцы думали дважды и боялись. И я хотела бы, чтобы женщины знали, что они не одни», — подчеркнула супермодель.
Ранее Мари категорически отверг все обвинения в насилии. Он заявил, что «никогда не совершал ни малейшего акта насилия». Тем не менее несколько обвинивших его женщин намерены подать иски в гражданский суд.