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The Guardian: почти вся Европа дышит загрязненным воздухом

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:06

Газета The Guardian провела расследование, которое показало, что почти вся Европа ежедневно дышит загрязненным воздухом.

Издание проанализировало детальные спутниковые снимки и данные с более чем 1400 наземных станций мониторинга. Оказалось, что 98% европейцев живут на территории, где показатели частиц РМ2.5 (пыль, грязь, дым и капли жидкости) в несколько раз выше норм ВОЗ.

Страной с самым грязным воздухом в Европе газета называет Северную Македонию. По данным The Guardian, почти две трети населения страны проживает в районах, где содержание PM2.5 превышает норму более чем в четыре раза. В четырех районах, в том числе в столице Скопье, уровень загрязнения воздуха почти в шесть раз превышает показатель ВОЗ.

Издание пишет, что в Восточной Европе ситуация значительно хуже. Превышений норм нет только в скандинавских странах, а также на севере Шотландии. Совместно с экспертами по загрязнению The Guardian подготовила интерактивную карту, показывающую наиболее неблагополучные районы континента.

Согласно рекомендациям ВОЗ, среднегодовая концентрация PM2.5 не должна превышать 5 микрограмм на кубический метр. По мнению экспертов, загрязнение воздуха приводит к смерти около 400 тыс. человек в год на всем континенте.

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