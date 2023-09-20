The Guardian: почти вся Европа дышит загрязненным воздухом

Страной с самым грязным воздухом в Европе газета называет Северную Македонию. По данным The Guardian, почти две трети населения страны проживает в районах, где содержание PM2.5 превышает норму более чем в четыре раза. В четырех районах, в том числе в столице Скопье, уровень загрязнения воздуха почти в шесть раз превышает показатель ВОЗ.