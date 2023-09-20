Крис Эванс о возвращении к роли Капитана Америки: «В ближайшее время нет»

В интервью Эванс признался, что был бы счастлив играть больше ролей второго плана: «Кто‑нибудь вроде Роберта Дауни-младшего может просто зайти в комнату и обратить на себя все внимание. От него так и веет присутствием, такой силой. Он магнетический во всех отношениях. Пусть он и играет главную роль, пусть у него будут микрофон и все реплики. У профессии актера есть две стороны: та, что на площадке, и та, что за ее пределами. Последнее мне удается хуже, хотя хватает людей, которые для этого просто рождены. Я не хочу заставлять себя это делать и счастлив быть в ансамбле. Поэтому, если есть хорошая роль, как в „Достать ножи“, я за нее ухвачусь».