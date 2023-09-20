Крис Эванс о возвращении к роли Капитана Америки: «В ближайшее время нет»

Крис Эванс рассказал в интервью GQ, что в ближайшее время не планирует возвращаться к роли Капитана Америки. Хотя он не против исполнить роль героя вновь, актер надеется сниматься как можно реже и посвятить себя другим интересам.
«Никогда не говорю „никогда“, [от этой роли] я получил чудесный опыт. Я сильно ее ценю и горжусь ею. Иногда даже кажется невероятным, что она случилась в моей жизни», — рассказывает Эванс о своем отношении к герою киновселенной Marvel.
«Но я бы не хотел подвести зрителей, сниматься только ради денег, не оправдать ожиданий или сделать нечто, непохожее на то, что было раньше. Так что в ближайшее время не стоит [ждать меня на экране]», — ответил актер.
В интервью Эванс признался, что был бы счастлив играть больше ролей второго плана: «Кто‑нибудь вроде Роберта Дауни-младшего может просто зайти в комнату и обратить на себя все внимание. От него так и веет присутствием, такой силой. Он магнетический во всех отношениях. Пусть он и играет главную роль, пусть у него будут микрофон и все реплики. У профессии актера есть две стороны: та, что на площадке, и та, что за ее пределами. Последнее мне удается хуже, хотя хватает людей, которые для этого просто рождены. Я не хочу заставлять себя это делать и счастлив быть в ансамбле. Поэтому, если есть хорошая роль, как в „Достать ножи“, я за нее ухвачусь».
Продолжая мысль, он вспомнил реплику Квентина Тарантино о том, что персонажи Marvel больше звезды, чем играющие их актеры: «В этом и заключалась прелесть работы над фильмами Marvel. Вам никогда не приходилось быть в центре внимания. Даже в своих собственных фильмах иногда. <…> Я подумал, что [Тарантино] прав. Персонаж и есть звезда. Ты там, но ты не чувствуешь на себе этого бремени».
В целом Эванс настроен реже играть в кино: «У меня много других интересов. Нельзя сказать, что я покорил какие‑то вершины в этой профессии. Меня не сравнивают с теми, кто это сделал, у меня нет „Оскаров“. Но я также очень доволен своими достижениями».
Общаясь с журналистом, актер поведал, чему бы он посвятил свободное время. «Я не хочу пропускать осень, у меня не так много их впереди. <…> Я мог бы собирать мебель просто для себя и был бы счастлив. <…> Мне нравится работать руками наедине с собой. Я мог бы курить, слушать музыку и лепить из глины. Прямо как Сет Роген».