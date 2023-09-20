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Норвегия запретит въезд машин с российскими номерами

Виктория Шанина
Сегодня в 16:40

Власти Норвегии планируют запретить въезд в страну автомобилей с российскими номерами. Об этом пишет NRK со ссылкой на заявление государственного секретаря МИД Норвегии Эйвинда Вад Петерссона.

«Как и Финляндия, Норвегия введет ограничения на въезд и использование автомобилей с российской регистрацией. Сейчас мы изучаем, как это лучше сделать, и в ближайшее время вернемся с эффективными мерами», — заявил Петерссон.

Он ссылается на новое руководство по правилам соблюдения антироссийских санкций, представленное Евросоюзом. Норвегия не является членом ЕС, однако входит в Шенгенское соглашение.

Петерссон напомнил, что импорт в Норвегию автомобилей с российскими номерами уже запрещен. При этом заехать в страну на таком транспорте все еще можно.

На данный момент Норвегия — единственная страна, входящая в Шенген, которая имеет сухопутную границу с Россией, но пока не ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.

Соответствующий запрет ранее ввели Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Эстония, которые входят в Евросоюз. Страны объяснили решение требованиями Еврокомиссии.

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ЕСЕврокомиссия
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