Норвегия запретит въезд машин с российскими номерами

Власти Норвегии планируют запретить въезд в страну автомобилей с российскими номерами. Об этом пишет NRK со ссылкой на заявление государственного секретаря МИД Норвегии Эйвинда Вад Петерссона.
«Как и Финляндия, Норвегия введет ограничения на въезд и использование автомобилей с российской регистрацией. Сейчас мы изучаем, как это лучше сделать, и в ближайшее время вернемся с эффективными мерами», — заявил Петерссон.
Он ссылается на новое руководство по правилам соблюдения антироссийских санкций, представленное Евросоюзом. Норвегия не является членом ЕС, однако входит в Шенгенское соглашение.
Петерссон напомнил, что импорт в Норвегию автомобилей с российскими номерами уже запрещен. При этом заехать в страну на таком транспорте все еще можно.
На данный момент Норвегия — единственная страна, входящая в Шенген, которая имеет сухопутную границу с Россией, но пока не ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.
Соответствующий запрет ранее ввели Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Эстония, которые входят в Евросоюз. Страны объяснили решение требованиями Еврокомиссии.