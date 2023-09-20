«Тайны сводят людей с ума»: вышел новый трейлер «Баллады о змеях и певчих птицах»

Студия Lionsgate показала новый трейлер «Голодных игр: Баллада о змеях и певчих птицах». Мировая премьера назначена на 15 ноября, дату релиза в России пока не уточняют.
Действие приквела происходит за 64 года до событий оригинальной трилогии с Дженнифер Лоуренс. Молодой Кориолан Сноу, будущий диктатор Панема, становится наставником Люси Грей Бейрд, участницы из Двенадцатого района
«После того как очарование Люси Грей покоряет жителей Панема, Сноу видит возможность изменить их судьбы. Когда все, чего он добился, висит на волоске, Сноу объединяется с Люси Грей и пробует перевернуть ситуацию в свою пользу. Борясь с инстинктами добра и зла, Сноу должен выжить и узнать, кем он в итоге станет — певчей птицей или змеей», — говорится в синопсисе.
В трейлере хватает отсылок и деталей для поклонников франшизы. Например, ролик открывается песней «Дерево висельника», которую в «Сойке-пересмешнице» пела героиня Лоренс, а здесь она звучит в исполнении Рейчел Зеглер. Также герой Тома Блайта встречает свою спутницу белой розой, которая в книгах связана с его умершей матерью.
В основу приквела легла одноименная книга Сьюзен Коллинз. Сценарий киноадаптации создал Майкл Лесли («Макбет») на основе материалов, созданных самой Коллинз и Майклом Арндтом («Маленькая мисс Счастье»).
Коллинз выступила продюсером фильма вместе с Тимом Паленом, Джимом Миллером, Брэдли Симпсоном и Ниной Джейкобсон. В актерский состав вошли Питер Динклейдж, Виола Дэвис («Как избежать наказания за убийство») и Хантер Шефер («Эйфория»).