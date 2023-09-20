Умер художник Герман Мазурин, создавший образ дяди Степы

В возрасте 91 года скончался российский и советский художник Герман Мазурин. Об этом сообщила Российская академия художеств, почетным членом которой он был.
«Академия высоко ценила талант Германа Алексеевича, его активную творческую позицию, многолетнюю плодотворную педагогическую деятельность и большой авторский вклад в копилку отечественного искусства.
Скорбим и искренне сочувствуем родным, близким, друзьям и коллегам Германа Алексеевича по поводу невосполнимой утраты», — пишет РАХ.
Герман Мазурин родился 10 августа 1932 года. Он почти 70 лет сотрудничал с российскими и зарубежными издательствами — в общей сложности за свою жизнь он создал и проиллюстрировал около 300 книг.
В частности, Мазурин работал над книгами «Дядя Степа» Сергея Михалкова, «Тимур и его команда» Аркадия Гайдара, «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» Марка Твена, «Маленькая Баба-яга» Отфрида Пройслера, «Обломов» Ивана Гончарова, «Каштанка» Антона Чехова.
В Московском государственном академическом художественном институте им. В.И.Сурикова при РАХ Герман Мазурин практически 50 лет преподавал в мастерской книги. В академии добавляют, что он «руководил творческой мастерской и передавал новым поколениям иллюстраторов академические традиции и секреты мастерства».
«[Он] оставил нам богатое наследие, не только работы иллюстративного характера, но и пейзажи, портреты коллег и друзей, выразительные быстрые зарисовки детских характеров. Произведения Германа Мазурина высоко ценятся и хранятся в музеях и галереях у нас в стране и за рубежом. Иллюстрации из книги „Том Сойер и Гекльберри Финн“ находятся в США, в музее Марка Твена, многие рисунки выставлены в Австрии, Германии, Франции и Китае», — отмечают в Российской академии художеств.