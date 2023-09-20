Умер художник Герман Мазурин, создавший образ дяди Степы

«[Он] оставил нам богатое наследие, не только работы иллюстративного характера, но и пейзажи, портреты коллег и друзей, выразительные быстрые зарисовки детских характеров. Произведения Германа Мазурина высоко ценятся и хранятся в музеях и галереях у нас в стране и за рубежом. Иллюстрации из книги „Том Сойер и Гекльберри Финн“ находятся в США, в музее Марка Твена, многие рисунки выставлены в Австрии, Германии, Франции и Китае», — отмечают в Российской академии художеств.