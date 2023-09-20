В Балашихе произошел взрыв газа. Повреждено не менее 10 квартир

Утром 20 сентября на Октябрьской улице в подмосковной Балашихе произошел взрыв газа. Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В результате взрыва обрушились 3, 4 и 5-й этажи, повреждены как минимум 10 квартир. Есть задымление.
«Экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшим. На место выехал вице-губернатор по безопасности», — пишет Воробьев.
Пресс-служба МЧС России при этом пишет об обрушении только 3-го и 4-го этажей. Всего в многоквартирном доме 9 этажей. «Дальнейшая информация уточняется», — заявляют в ведомстве.
По данным телеграм-канала Mash, в результате взрыва предварительно погибли два человека. Один из них — женщина, которую придавило обломками.
Телеграм-канал «112» пишет также о двух пострадавших, которые были госпитализированы. Еще как минимум два человека находятся под завалами.
Как отмечает Sota, в связи со взрывом Следственный комитет возбудил уголовное дело дело по статье 238 УК (об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности).