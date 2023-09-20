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В Балашихе произошел взрыв газа. Повреждено не менее 10 квартир

Виктория Шанина
Сегодня в 09:16
Обновлено в 12:31:

Жертвами взрыва газа в многоэтажном доме стали три жильца, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС. На месте произошло повторное обрушение перекрытий, погибли двое спасателей, ещё двое пострадали.

Утром 20 сентября на Октябрьской улице в подмосковной Балашихе произошел взрыв газа. Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В результате взрыва обрушились 3, 4 и 5-й этажи, повреждены как минимум 10 квартир. Есть задымление.

«Экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшим. На место выехал вице-губернатор по безопасности», — пишет Воробьев.

Пресс-служба МЧС России при этом пишет об обрушении только 3-го и 4-го этажей. Всего в многоквартирном доме 9 этажей. «Дальнейшая информация уточняется», — заявляют в ведомстве.

По данным телеграм-канала Mash, в результате взрыва предварительно погибли два человека. Один из них — женщина, которую придавило обломками.

Телеграм-канал «112» пишет также о двух пострадавших, которые были госпитализированы. Еще как минимум два человека находятся под завалами.

Как отмечает Sota, в связи со взрывом Следственный комитет возбудил уголовное дело дело по статье 238 УК (об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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теги
МЧС РоссииСледственный комитет
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Андрей Воробьев
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