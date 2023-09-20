Россияне хотят видеть кандидатов в президенты моложе 70 лет, а также женщин и военных

Россияне проголосовали бы на президентских выборах за военных и женщин, а люди старше 70 и геи их бы оттолкнули, показал опрос Russian Field.
Социологи провели телефонный опрос 1596 человек в период с 2 по 10 сентября.
Из его результатов следует, что 27% опрошенных привлек бы кандидат из числа военных, а решившая баллотироваться женщина получила бы больше позитивных и нейтральных реакций (71 против 69%).
Больше всего негатива собрал бы негетеросексуальный кандидат (80%), а также старше 70 лет (68%). Больше трети опрошенных не хотели бы кандидатов с Северного Кавказа (42%), мусульман (40%), моложе 40 лет (35%) и евреев (33%).
Если бы у респондентов была возможность проголосовать за любого кандидата, 30% выбрали бы Путина, 32% — кого‑то еще, столько же не смогли ответить на вопрос.
При этом при наличии достойного кандидата одинаковое число людей выбрали бы этого человека и Путина (по 43%). Среди альтернативных кандидатов лидируют варианты «политик», «за себя», Алексей Навальный и Павел Грудинин. При этом Путина чаще готовы поддержать женщины, люди старше 45 лет и без высшего образования. За его альтернативу — мужчины младше 45 и с дипломами.
На готовность проголосовать за Путина больше всего повлияют блокировка YouTube (62%) и компромиссный мир с Украиной (58%), а также запрет абортов (49%), вторая волна мобилизации (46%), запрет выезжать за границу и освобождение политических заключенных (по 44%).
При этом по 49% аудитории от него оттолкнет поражение в ходе военной операции, рост курса доллара до 150 рублей и запрет покидать Россию, а еще 46% уйдут в случае новой мобилизации.
Если Путин откажется от участия, лишь 37% респондентов будут об этом жалеть. Еще 26% отнесутся безразлично, а 15% ощутят радость.
Кандидатом вместо Путина россияне хотели бы видеть Сергея Лаврова (52%) и Михаила Мишустина (46%) и не хотели бы — Явлинского (80%) и Навального (79%).
Почти половина респондентов (48%) не смогли назвать партию, которая представляет их интересы: 25% опрошенных думают, что их не представляет ни одна из партий, 23% затрудняются с ответом. 24% голосуют за «Единую Россию», 8% — за КПРФ, 7% — за ЛДПР, у каждой из остальных меньше 5%.