Россияне хотят видеть кандидатов в президенты моложе 70 лет, а также женщин и военных

При этом при наличии достойного кандидата одинаковое число людей выбрали бы этого человека и Путина (по 43%). Среди альтернативных кандидатов лидируют варианты «политик», «за себя», Алексей Навальный и Павел Грудинин. При этом Путина чаще готовы поддержать женщины, люди старше 45 лет и без высшего образования. За его альтернативу — мужчины младше 45 и с дипломами.