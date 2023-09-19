Цифровой релиз «Оппенгеймера» состоится не раньше конца ноября

Байопик про создателя атомной бомбы «Оппенгеймер» Кристофера Нолана выйдет на стриминговых площадках не раньше конца ноября. Об этом AP News сказала продюсер фильма Эмма Томас.
Фильм «Оппенгеймер» дебютировал в кинотеатрах 21 июля, но его по-прежнему показывают на больших экранах. В том числе, в популярных кинотеатрах TCL Chinese Theatre в Лос-Анджелесе и AMC Lincoln Square в Нью-Йорке.
«Причина, по которой мы все еще есть в кинотеатрах заключается в том, что зрители требуют этого. Это не то, что мы можем навязать — я бы хотела, чтобы это было возможно, но это не так», — говорит Томас.
Как отмечает агентство, обычно картины доходят до домашних зрителей в цифровом формате примерно через 45 дней после премьеры, даже если речь идет о блокбастере. Однако в случае с «Оппенгеймером», посмотреть фильм из дома можно будет не раньше, чем спустя почти четыре месяца.
«Оппенгеймер» — драма Кристофера Нолана, построенная вокруг жизни Роберта Оппенгеймера, одного из разработчиков ядерного оружия. Главную роль в ней сыграл Киллиан Мерфи («28 дней спустя», «Острые козырьки»).