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Цифровой релиз «Оппенгеймера» состоится не раньше конца ноября

Виктория Шанина
Сегодня в 23:10

Байопик про создателя атомной бомбы «Оппенгеймер» Кристофера Нолана выйдет на стриминговых площадках не раньше конца ноября. Об этом AP News сказала продюсер фильма Эмма Томас.

Фильм «Оппенгеймер» дебютировал в кинотеатрах 21 июля, но его по-прежнему показывают на больших экранах. В том числе, в популярных кинотеатрах TCL Chinese Theatre в Лос-Анджелесе и AMC Lincoln Square в Нью-Йорке.

«Причина, по которой мы все еще есть в кинотеатрах заключается в том, что зрители требуют этого. Это не то, что мы можем навязать — я бы хотела, чтобы это было возможно, но это не так», — говорит Томас.

Как отмечает агентство, обычно картины доходят до домашних зрителей в цифровом формате примерно через 45 дней после премьеры, даже если речь идет о блокбастере. Однако в случае с «Оппенгеймером», посмотреть фильм из дома можно будет не раньше, чем спустя почти четыре месяца.

«Оппенгеймер» — драма Кристофера Нолана, построенная вокруг жизни Роберта Оппенгеймера, одного из разработчиков ядерного оружия. Главную роль в ней сыграл Киллиан Мерфи («28 дней спустя», «Острые козырьки»).

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Кристофер НоланЭмма ТомасРоберт ОппенгеймерКиллиан Мерфи
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