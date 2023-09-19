Netflix показал трейлер документального сериала о Дэвиде Бекхэме

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер документального сериала «Бекхэм», посвященного карьере и жизни футболиста Дэвида Бекхэма. Шоу выйдет на стриминговом сервисе Netflix 4 октября.
В нем Бекхэм и его близкие, в том числе супруга Виктория, расскажут о детстве игрока, его личной жизни, сложностях на его профессиональном пути, минутах слабости и больших победах.
В сериале о Бекхэме будет четыре эпизода. Их снял обладатель премии «Оскар» Фишер Стивенс («Палмер», «Спасти планету», «Реальные парни»), а спродюсировал Джон Батсек («Wham!», «Гражданин Икс»).
Дэвид Бекхэм — один из самых известных футболистов мира. В мае 2023 года ему исполнилось 48 лет. Спортивная карьера Бекхэма завершилась 10 лет назад. В разные годы он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Милан» и «Пари Сен-Жермен».
В 2011 году Бекхэм стал самым высокооплачиваемым игроком в мире. Он неоднократно был чемпионом английской Премьер-лиги, побеждал в Лиге чемпионов УЕФА. Футболист основал клуб «Интер Майями».