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Netflix показал трейлер документального сериала о Дэвиде Бекхэме

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:49

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер документального сериала «Бекхэм», посвященного карьере и жизни футболиста Дэвида Бекхэма. Шоу выйдет на стриминговом сервисе Netflix 4 октября.

В нем Бекхэм и его близкие, в том числе супруга Виктория, расскажут о детстве игрока, его личной жизни, сложностях на его профессиональном пути, минутах слабости и больших победах.

В сериале о Бекхэме будет четыре эпизода. Их снял обладатель премии «Оскар» Фишер Стивенс («Палмер», «Спасти планету», «Реальные парни»), а спродюсировал Джон Батсек («Wham!», «Гражданин Икс»).

Дэвид Бекхэм — один из самых известных футболистов мира. В мае 2023 года ему исполнилось 48 лет. Спортивная карьера Бекхэма завершилась 10 лет назад. В разные годы он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Милан» и «Пари Сен-Жермен».

В 2011 году Бекхэм стал самым высокооплачиваемым игроком в мире. Он неоднократно был чемпионом английской Премьер-лиги, побеждал в Лиге чемпионов УЕФА. Футболист основал клуб «Интер Майями».

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Дэвид Бекхэм
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