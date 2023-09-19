Netflix показал трейлер документального сериала о Дэвиде Бекхэме

Дэвид Бекхэм — один из самых известных футболистов мира. В мае 2023 года ему исполнилось 48 лет. Спортивная карьера Бекхэма завершилась 10 лет назад. В разные годы он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Милан» и «Пари Сен-Жермен».