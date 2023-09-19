Создатели «Асоки» показали видео со съемок пятого эпизода

Официальный ютуб-канал франшизы «Звездные войны» опубликовал закулисное видо со съемок сериала «Асока» — спин-оффа «Мандалорца». В ролике создатели показали бэкстейдж создания картины, а также дали короткие интервью.
В видео появились исполнитель роли Энакина Скайуокера, канадский актер Хейден Кристенсен, а также актриса Росарио Доусон, сыгравшая Асоку. Они порассуждали на тему эмоционального воссоединения их персонажей.
Действие сериала «Асока» развивается после падения империи, а сюжет продолжает второй сезон «Мандалорца» и является сиквелом мультсериала «Звездные войны: Повстанцы».
Асока была падаваном Энакина Скайуокера, впервые в исполнении Росарио Доусон героиня появилась во втором сезоне «Мандалорца». В актерский состав сериала также вошли Наташа Лю Бордиццо, Мэри Элизабет Уинстед, Иман Эсфанди, Рей Стивенсон, Иванна Сахно. Шоураннером сериала выступил Дейв Филони.