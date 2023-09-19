Реклама
Новости

Создатели «Асоки» показали видео со съемок пятого эпизода

Виктория Шанина
Сегодня в 19:16

Официальный ютуб-канал франшизы «Звездные войны» опубликовал закулисное видо со съемок сериала «Асока» — спин-оффа «Мандалорца». В ролике создатели показали бэкстейдж создания картины, а также дали короткие интервью.

В видео появились исполнитель роли Энакина Скайуокера, канадский актер Хейден Кристенсен, а также актриса Росарио Доусон, сыгравшая Асоку. Они порассуждали на тему эмоционального воссоединения их персонажей.

Действие сериала «Асока» развивается после падения империи, а сюжет продолжает второй сезон «Мандалорца» и является сиквелом мультсериала «Звездные войны: Повстанцы».

Асока была падаваном Энакина Скайуокера, впервые в исполнении Росарио Доусон героиня появилась во втором сезоне «Мандалорца». В актерский состав сериала также вошли Наташа Лю Бордиццо, Мэри Элизабет Уинстед, Иман Эсфанди, Рей Стивенсон, Иванна Сахно. Шоураннером сериала выступил Дейв Филони.

расскажите друзьям
люди
Иванна СахноДейв Филони
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»