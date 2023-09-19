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Уэс Андерсон снимет еще три экранизации рассказов Роальда Даля — с Камбербатчем, Кингсли и Пателем

Виктория Шанина
Сегодня в 17:16

Помимо «Чудесной истории Генри Шугара», Уэс Андерсон снимет еще три фильма по мотивам книг Роальда Даля для стриминговой платформы Netflix. Об этом режиссер рассказал в интервью Deadline.

«Я снял несколько других короткометражных фильмов, которые являются отдельными, но все по Далю. [Они, вероятно] будут выпущены один за другим, или как Netflix захочет это сделать», — поделился Андерсон.

Одна из работ будет основана на научно-фантастическом «Крысолове». В ней снимутся Ричард Айоади и Руперт Френд. Хронометраж короткометражки — около 13 минут.

Другой фильм Андерсон снимет по мотивам рассказа «Яд», в котором появятся Бенедикт Камбербатч, Бен Кингсли и Дев Пател.

Третьей экранизацией режиссера станет «Лебедь» по одноименному рассказу из сборника Роальда Даля «Чудесная история Генри Шугара». Там снимется Руперт Френд.

Уэс Андерсон отмечает, что «Чудесная история Генри Шугара» в рамках проекта по экранизации книг Даля стала самым длинным фильмом. Все остальные будут примерно в два раза короче.

Короткометражка «Чудесная история Генри Шугара» выйдет на Netflix 27 сентября. Это 37-минутная экранизация одноименного сборника рассказов Роальда Даля про богатого любителя казино и пари, увлечения которого меняются, когда к нему в руки попадает загадочная книга.

Сам Андерсон называет работу не художественным фильмом, а выпуском телепередачи вроде «Пьесы дня», которая выходила на Би-би-си в 1970-х и показывала адаптации театральных постановок и романов.

Главную роль в фильме сыграл Бенедикт Камбербатч. Также в коротком метре снялись Дев Пател («Миллионер из трущоб»), Бен Кингсли («Ганди», «Сопрано», «Список Шиндлера») и Ричард Айоади («Компьютерщики»).

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Уэс АндерсонРуперт ФрендРичард АйоадиБенедикт КамбербатчБен Кингсли
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