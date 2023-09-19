Создатели сериала «Папины дочки. Новые» уже снимают второй сезон

«Честно, съемки сезона только начались, а мне уже все нравится. Как мне кажется, персонажи изменятся в лучшую сторону. Моя героиня подрастет, и если в первом сезоне она носит только яркие вещи, то во втором все будет спокойнее и легче. Надеюсь, и платье хоть раз наденет», — говорит Ева Смирнова, сыгравшая одну из дочерей Вениамина.