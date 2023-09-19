Создатели сериала «Папины дочки. Новые» уже снимают второй сезон

Канал СТС и онлайн-кинотеатр Start начали снимать второй сезон перезапуска «Папиных дочек» — сериала «Папины дочки. Новые». Об этом «Афише Daily» рассказали создатели проекта.
Режиссером продолжения шоу стал один из авторов первых «Папиных дочек» Аскар Бисембин («Два холма»). Над сценарием новых серий работали как авторы первых сезонов оригинального сериала, так и сценаристы «Чебурашки», «Последнего богатыря», «Кухни», «Отеля Элеон», «Гранда» и других картин.
В продолжении перезапуска мы вновь увидим приключения «неунывающей семейки во главе с Вениамином», которого вновь сыграл Филипп Бледный. Спустя полгода герой не теряет надежды найти сбежавшую Дашу и с трудом справляется с воспитанием четырех дочерей.
«Во втором сезоне все станет еще плотнее: больше шуток, действий, локаций, различных злоключений и приключений тоже. В общем, скучать не придется», — заявляет Бледный.
Как отмечает креативный продюсер Аслан Гугкаев, команда проекта попыталась «вывести проект на новый уровень» и поставила перед собой задачу не обмануть ожиданий как поклонников первых «Папиных дочек», так и нового поколения.
«Честно, съемки сезона только начались, а мне уже все нравится. Как мне кажется, персонажи изменятся в лучшую сторону. Моя героиня подрастет, и если в первом сезоне она носит только яркие вещи, то во втором все будет спокойнее и легче. Надеюсь, и платье хоть раз наденет», — говорит Ева Смирнова, сыгравшая одну из дочерей Вениамина.
Во втором сезоне к своим ролям также вернутся: Андрей Леонов, Елизавета Арзамасова, Дарья Мельникова, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Татьяна Орлова, Ольга Волкова и другие актеры. «Также зрителей ждет возвращение любимых героев из первых „Папиных дочек“ и неожиданные камео», — обещают создатели проекта.
Первый сезон сериала «Папины дочки. Новые» дебютировал 8 сентября. СТС и Start отмечают, что шоу посмотрели более 4,6 млн зрителей.