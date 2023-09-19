Халле Берри раскритиковала Дрейка из‑за обложки сингла

В комментариях Берри спросили, почему она расстроилась, если у нее нет прав на фотографию, принадлежащую Getty Images. Выяснилось, что Дрейк спрашивал у нее одобрения, которого она не дала: «Зачем спрашивать, собираешься ли ты делать то, что хочешь! Я это расценила как послание на хер».