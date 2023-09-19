Халле Берри раскритиковала Дрейка из‑за обложки сингла

Актриса Халле Берри раскритиковала Дрейка из использование фотографии с ней на обложке его нового сингла «Slime You Out» без согласования. Своим мнением она поделилась в инстаграме*.
Дрейк использовал фотографию с ежегодной церемонии вручения премии Nickelodeon Kids' Choice Awards в Лос-Анджелесе в 2012 году, на которой Берри облили зеленой слизью. «Это не круто, я был о нем лучшего мнения! Когда люди, которыми вы восхищаетесь, вас разочаровывают, вам нужно переступить это и двигаться дальше», — написала актриса.
В комментариях Берри спросили, почему она расстроилась, если у нее нет прав на фотографию, принадлежащую Getty Images. Выяснилось, что Дрейк спрашивал у нее одобрения, которого она не дала: «Зачем спрашивать, собираешься ли ты делать то, что хочешь! Я это расценила как послание на хер».
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