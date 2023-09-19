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Ретейлеры России намерены отказаться от продаж новой части Call of Duty из‑за «призывов к насилию»

Максим Саблин
Сегодня в 11:56

Крупные сети магазинов электроники допускают отказ от продаж Call of Duty: Modern Warfare III. Они могут пойти на этот шаг, если в ней будут «сцены, призывающие к насилию против российских граждан», цитирует РБК президента Русской ассоциации дистрибьюторов и импортеров видеоигр Яшу Хаддажи (он также занимает пост гендиректора компании-импортера «Ачивка»).

Намерение отказаться от продажи новой части шутера из‑за информации о содержании в ней сцен насилия против россиян РБК подтвердили в пресс-службе сети «М.Видео — Эльдорадо» и DNS, такое же решение приняли ретейлеры «Бука» и ЭМСИ.

Источник РБК в DNS пояснил, что «вероятность наличия в этой игре насилия в отношении граждан России крайне высока», а ее содержание может подпадать под действие ст. 282 Уголовного кодекса («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Представитель «Буки» также сказал о высокой вероятности наличия такого контента: «Если контент релизной версии игры действительно будет содержать призыв к насилию против российских мирных жителей и, таким образом, противоречить законодательству, мы не будем ее реализовывать».

В ЭМСИ поделились планами не закупать игру на первых этапах релиза. «После выхода игры, в случае подтверждения информации о содержании в игре контента, призывающего к насилию против российских граждан, мы также не будем осуществлять закупку и продажу Call of Duty: Modern Warfare III», — уточнили в компании.

По словам Хаддажи и представителя ЭМСИ, компании-участники также планируют снять с продажи обе части The Last of Us, игры Life Is Strange, а также The Sims 4 и Miitopia. DNS от них пока оказываться не будет.

«В перечисленных проектах присутствует контент, который не соответствует ст. 6.21 КоАП („Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, смены пола“). Например, во второй части The Last of Us пропагандируются нетрадиционные отношения между несовершеннолетними персонажами. А в The Sims 4 герои сталкиваются с ежегодным событием Pride Month (месяц гордости ЛГБТ-сообщества), в котором имеется пропаганда нетрадиционных отношений».— пояснил Хаддажи.

Главным антагонистом обновленной Call of Duty: Modern Warfare III должен стать террорист Владимир Макаров. В прошлых играх серии он появлялся в качестве организатора взрыва ядерной бомбы в ближневосточной стране, теракта с расстрелом мирных жителей в московском аэропорту, газовой атаки в европейских столицах и похищения президента России. Тизеры новой игры также предполагают участие российской ЧВК «Конни». Мировой релиз проекта назначен на 10 ноября 2023 года.

В прошлом российские ретейлеры уже отказывались от консольных версий Call of Duty: Modern Warfare 2 (в 2009 году) из‑за наличия в ней миссии с расстрелом мирных жителей в аэропорту. В компьютерной версии этот уровень был убран.

По данным Русской ассоциации дистрибьюторов и импортеров видеоигр, Call of Duty — 12-я по объему продаж игровая франшиза в России. В период с 2014 по 2023 год было легально продано 350 тыс. копий игр.

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