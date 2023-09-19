Ретейлеры России намерены отказаться от продаж новой части Call of Duty из‑за «призывов к насилию»

Крупные сети магазинов электроники допускают отказ от продаж Call of Duty: Modern Warfare III. Они могут пойти на этот шаг, если в ней будут «сцены, призывающие к насилию против российских граждан», цитирует РБК президента Русской ассоциации дистрибьюторов и импортеров видеоигр Яшу Хаддажи (он также занимает пост гендиректора компании-импортера «Ачивка»).