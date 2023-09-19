В центре Москвы нашли клад с серебряными монетами времен Николая II

На Долгоруковской улице в центре Москвы во время археологических исследований обнаружили старинные 97 монет конца XIX — начала XX века, сообщает ТАСС со ссылкой на Мосгорнаследие. Отреставрированный клад передадут в Музей Москвы.
Из всех найденных монет 59 серебряные, а остальная часть — медные. Монеты долгое время лежали в земле, подвергаясь агрессивному воздействию среды, и сильно окислились, поэтому их пришлось долго реставрировать, в частности, их расчистили и покрыли защищающими металл средствами.
«Общая сумма составила 35 рублей 50,5 копейки. Все монеты нуждались в бережной реставрации. Самой поздней из них являются 20 копеек 1915 года», — поделился и. о. руководителя Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
Специалисты предполагают, что деньги были спрятаны в одной из квартир кирпичного дома, который стоял до 1960-х годов на Долгоруковской улице. Затем здание снесли, а монеты попали в землю. Клад находился в слое битого кирпича.
«Вероятно, деньги принадлежали горожанину, который жил на втором или третьем этаже дома. Он спрятал монеты в стене квартиры. Возможно, это была его финансовая подушка в период экономического кризиса. К концу 1915 года бумажные деньги обесценивались и люди старались сохранить любые металлические монеты. Москвичу удалось скопить значительную сумму для того времени. Например, в начале XX века хлеб стоил от 4 до 7 копеек, а литр молока — около 14 копеек. Сапоги можно было приобрести за 5 рублей», — добавили в Мосгорнаследии.