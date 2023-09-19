В центре Москвы нашли клад с серебряными монетами времен Николая II

«Вероятно, деньги принадлежали горожанину, который жил на втором или третьем этаже дома. Он спрятал монеты в стене квартиры. Возможно, это была его финансовая подушка в период экономического кризиса. К концу 1915 года бумажные деньги обесценивались и люди старались сохранить любые металлические монеты. Москвичу удалось скопить значительную сумму для того времени. Например, в начале XX века хлеб стоил от 4 до 7 копеек, а литр молока — около 14 копеек. Сапоги можно было приобрести за 5 рублей», — добавили в Мосгорнаследии.