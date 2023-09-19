Виртуальные мобильные номера в России начнут блокировать с сентября 2024 года

Согласно постановлению, список угроз в этой сфере дополнили пунктом о предоставлении доступа к онлайн-ресурсам и мессенджерам пользователям без их идентификации. Сейчас для регистрации в соцсетях и мессенджерах пользователь должен предоставить номер мобильного телефона, который при необходимости позволяет идентифицировать его владельца.