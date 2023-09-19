Виртуальные мобильные номера в России начнут блокировать с сентября 2024 года

С 1 сентября 2024 года в РФ планируется блокировать сервисы по выдаче виртуальных номеров, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление. Правительство сочло такие номера угрозой безопасности в сфере связи и интернета.
Согласно постановлению, список угроз в этой сфере дополнили пунктом о предоставлении доступа к онлайн-ресурсам и мессенджерам пользователям без их идентификации. Сейчас для регистрации в соцсетях и мессенджерах пользователь должен предоставить номер мобильного телефона, который при необходимости позволяет идентифицировать его владельца.
Злоумышленники используют при регистрации виртуальные DEF-номера, которые принадлежат иностранным операторам связи и не привязаны к персональным данным, пишет информагентство.
Роскомнадзор предлагал использовать оборудование, установленное у провайдеров в рамках закона о «суверенном интернете», для ограничения доступа к средствам анонимизации. К таковым ведомство отдельно отнесло сервисы по использованию виртуальных номеров телефона.