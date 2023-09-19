Игорю Николаеву провели сложную операцию на сердце

В 2023 году автора «Выпьем за любовь» уже госпитализировали в одну из больниц Красногорска также из‑за серьезных болей в сердце. В ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России ему провели коронарографию и установили два стента. В прошлом он уже переносил инфаркт в 2021 году.