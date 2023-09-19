Игорю Николаеву провели сложную операцию на сердце

Игорь Николаев перенес сложную операцию на сердце — коронарное шунтирование, сообщают «Рен ТВ» и телеграм-канал «112».
Сейчас музыкант находится в реанимации, утверждают оба источника, врачи оценивают его состояние как тяжелое.
По данным Starhit, 18 сентября Игорь Николаев пришел в сознание, а за его состоянием тщательно следят врачи.
Ни Николаев, ни его представители не комментируют информацию СМИ. Близкий к его окружению источник ТАСС поделился в разговоре с агентством, что с музыкантом «все нормально», он «планово» находится в больнице, но «не в реанимации».
В 2023 году автора «Выпьем за любовь» уже госпитализировали в одну из больниц Красногорска также из‑за серьезных болей в сердце. В ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России ему провели коронарографию и установили два стента. В прошлом он уже переносил инфаркт в 2021 году.
Несколько последних концертов Николаева уже сорвались. Из‑за госпитализации выступление в Ростове-на-Дону 19 сентября перенесли на февраль 2024 года, а шоу в Сочи и Краснодаре 20 и 21 сентября соответственно пришлось отменить.