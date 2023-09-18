Эбигейл Бреслин в роли жертвы изнасилования в трейлере фильма «Жертва Миранды»

На ютуб-канале Vertical опубликовали трейлер фильма «Жертва Миранды», основанного на реальных событиях, произошедших в 1963 году. Он выйдет на экраны кинотеатров 6 октября.
Лента расскажет о девушке по имени Триш Вейр, которую похитил и изнасиловал преступник Эрнесто Миранда. Когда он был пойман, он признал свою вину. Однако документы о признании не были учтены судом.
Мужчина рассказал о содеянном в ходе допроса, но ему предварительно не были разъяснены его права, в частности, право не свидетельствовать против себя. В связи с этим признание сочли полученным с нарушением Пятой поправки к Конституции США.
Суд над Мирандой навсегда изменил американскую систему правосудия, поскольку послужил формированию так называемого Правила Миранды. Согласно ему, полиция обязана уведомлять граждан об их правах во время задержания.
Судя по трейлеру, фильм «Жертва Миранды» расскажет о суде над Мирандой с точки зрения Триш Вейр. Ее в фильме сыграла Эбигейл Бреслин («Маленькая мисс Счастье»). Девушка решилась свидетельствовать против своего мучителя в суде, чтобы добиться правосудия и наказать насильника.
Режиссером картины стала Мишелль Дэннер, снявшая «Школьного стрелка» с Норманом Ридусом. Роли в фильме исполнили Райан Филипп, Люк Уилсон, Эмили ВанКэмп, Мирей Энос, Энрике Мурсиано, Джош Боумен, Брент Секстон, Себастьян Куинн, Нолан Гулд, Кайл МакЛахлан, Энди Гарсия и Дональд Сазерленд.