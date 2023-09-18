В сети появился трейлер третьего сезона хоррор-сериала «Чаки»

На ютуб-канале TV Promos опубликовали трейлер третьего сезона хоррор-сериала «Чаки». Новые серии шоу выйдут 4 октября на телеканалах SYFY и USA Network, а на следующий день появятся на стриминговом сервисе Peacock.
В трейлере кукла-убийца оказывается в руках маленького мальчика, который находит Чаки на кладбище и привязывается к нему. Оказавшись в доме ребенка, Чаки звонит подросткам, которые противостояли его преступлениям ранее.
«Соскучились по мне?» — спрашивает зловещая кукла, не на шутку встревожив героев сериала, которые вскоре узнают, что новым домом Чаки стал Белый дом. Тогда персонажи отправляются в Вашингтон, чтобы убить куклу-маньяка.
Трейлер показывает, что пребывание Чаки в американской столице не проходит без жертв. Кто окажется ими, можно будет узнать из новых эпизодов.
В них появятся Закари Артур, Бьоргвин Арнарсон, Аливия Элин Линд, Дэвон Сава, Дженнивер Тилли, Фиона Дуриф, Карина Баттрик, Лара Джин Хоростецки, Джексон Келли, Каллум Винсон, Алекс Винсент. Чаки в шоу озвучил Брэд Дуриф.