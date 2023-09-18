По словам режиссера, ему нравится, что у героев нет ни самосознания, ни личной гигиены, ни малейшего намека на человеческую порядочность. «Я люблю этот мультфильм за то, что он напоминает нам, что нельзя позволять побеждать таким тварям, как Твиты, чьими эмоциями по умолчанию являются гнев и месть», — добавил он.