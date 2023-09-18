Netflix поделился первым взглядом на грядущий мультфильм «The Twits» — анимационную адаптацию детской книги Роальда Даля. Лента выйдет на стриминге в 2025 году.
Адаптацией занимался номинированный на премию «Оскар» режиссер Фил Джонстон («Зверополис», «Ральф против Интернета»). Это будет первая экранизация книги Даля, переведенной на 41 язык и проданной тиражом 16 млн экземпляров по всему миру.
Мультфильм расскажет о мистере и миссис Твит — самых подлых, вонючих и мерзких людях на свете. Они владеют и управляют самым отвратительным, опасным и идиотским парком развлечений в мире — Твитландией.
Когда Твиты приходят к власти в своем городе, двум отважным сиротам и семье волшебных животных приходится стать такими же хитрыми, как и злобной семейке, чтобы спасти город.
«Меня всегда привлекали предосудительные персонажи. Я не знаю, что это говорит обо мне, и не хочу в этом разбираться. Дело в том, что „The Twits“ была моей любимой книгой в детстве. Я обожаю Твитс и их ужасные проделки», — сказал Джонстон.
По словам режиссера, ему нравится, что у героев нет ни самосознания, ни личной гигиены, ни малейшего намека на человеческую порядочность. «Я люблю этот мультфильм за то, что он напоминает нам, что нельзя позволять побеждать таким тварям, как Твиты, чьими эмоциями по умолчанию являются гнев и месть», — добавил он.