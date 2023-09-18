Андре Холланд и Кейт Мара снимутся в психологическом триллере «Голландец» по пьесе Амири Барака

Пьеса Амири Барака появилась в разгар движения за гражданские права в США. Впервые она была поставлена на сцене театра Черри-Лейн в Нью-Йорке в марте 1964 года. В 1966 году произведение получило экранизацию, в фильме снялись Ширли Найт и Эл Фриман-мл.