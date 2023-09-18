Андре Холланд и Кейт Мара снимутся в психологическом триллере «Голландец» по пьесе Амири Барака

Кейт Мара («Карточный домик») и Андре Холланд («Больница Никербокер») снимутся в психологическом триллере «Голландец» по пьесе Амири Барака. Об этом сообщил Deadline.
Также в картине сыграют Зази Битц («Джокер») и Стивен Маккинли Хендерсон («Все страхи Бо»). Режиссером экранизации выступит Андре Гейнс. Он написал сценарий вместе с Гасымом Басиром («Мусульманин»).
Съемки фильма начнутся в Нью-Йорке 25 сентября. Лента расскажет о встрече состоятельного темнокожего мужчины и очаровательной белой женщины в метрополитене.
Герои, согласно сюжету, будут «соревноваться в остроумии в сексуализированной игре в кошки-мышки». Их взаимоотношения приведут к жестокому финалу на фоне расового конфликта в США.
Пьеса Амири Барака появилась в разгар движения за гражданские права в США. Впервые она была поставлена на сцене театра Черри-Лейн в Нью-Йорке в марте 1964 года. В 1966 году произведение получило экранизацию, в фильме снялись Ширли Найт и Эл Фриман-мл.
«Это история, которая была мне близка и дорога, поскольку я люблю рассказывать истории об исторических временах, местах, людях», — прокомментировал Гейнс.