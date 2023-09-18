«Я его терпела»: паралимпийка Елена Галкина рассказала об унижениях от тренера

Двукратный призер чемпионатов мира по паралимпийскому велоспорту Елена Галкина заявила, что на протяжении семи лет терпела унижения и оскорбления со стороны бывшего тренера. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.
По словам спортсменки, она терпела унижения, потому что привыкла к подобному в интернате. «Мне казалось, что если я интернатовская, то об меня можно ноги вытирать. Потому что мы не нужны в этой жизни», — сказала она.
Галкина добавила, что страдала от его отношения, но продолжала уважать «за какое‑то добро». «Но всегда приходит конец терпению, однажды я поняла, что больше с ним общаться не стоит», — сказала она.
Последние несколько лет тренером Галкиной является Александр Лагутин. Она называет его хорошим тренером, хотя бывший (его имя спортсменка не раскрывает) «говорил про него только плохое».
Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов заявил, что бывшего тренера Галкиной могут лишить лицензии, если такое решение вынесет Паралимпийский комитет России.
«Старший тренер сборной России по велоспорту среди лиц с поражением опорно‑двигательного аппарата Екатерина Мухортова разбирается с этой ситуацией, Федерация спорта лиц с ПОДА тоже наверняка будет разбираться и примет меры», — добавил глава ПКР Павел Рожков.