ЮНЕСКО включило обсерватории Казанского университета в Список всемирного наследия

Новый объект внесли в перечень на расширенной сессии комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Саудовской Аравии. В предварительном списке казанские обсерватории находились с 2020 года.
Обсерватория имени Энгельгардта открылась в 1901 году, после того как астроном Василий Энгельгардт передал в дар университету уникальное оборудование из своей частной обсерватории в Дрездене.
В 1980-х в обсерватории изучали комету Галлея. В 1989 году обсерватория заняла 20-е место в мире по активности наблюдений комет. В 2013 году на базе обсерватории появился планетарий. А в 2014 году Энгельгардт был перезахоронен на территории комплекса.
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