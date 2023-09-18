ЮНЕСКО включило обсерватории Казанского университета в Список всемирного наследия

В 1980-х в обсерватории изучали комету Галлея. В 1989 году обсерватория заняла 20-е место в мире по активности наблюдений комет. В 2013 году на базе обсерватории появился планетарий. А в 2014 году Энгельгардт был перезахоронен на территории комплекса.