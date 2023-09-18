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Netflix объявил дату выхода сериала «Берлин» — спин-оффа «Бумажного дома»

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:46

Netflix опубликовал ролик, в котором назвал дату выхода сериала «Берлин» — спин-оффа «Бумажного дома». Его премьера состоится 29 декабря.

Действие шоу развернется до событий оригинального проекта. Сюжет спин-оффа расскажет о жизни вора Андреса де Фонольоса (Берлина), главной целью которого становится ограбление французского аукционного дома Chez Vienot. «План: украсть 44 млн евро — за один день», — гласит синопсис проекта.

Провернуть авантюру Берлину помогут специалист по электронике Кейла, профессор филантропии Дамиан, преданный парень по имени Рой, своенравная Кэмерон и дерзкий Брюс.

Сериал будет состоять из восьми эпизодов, режиссерами которых станут Альберт Пинто, Давид Баррокаль и Джеффри Каупер. Сценаристы Эстер Мартинес Лобато и Алекс Пина — шоураннер «Бумажного дома».

Роль Берлина повторит Педро Алонсо. Помимо него, в проекте снимаются испанские актеры Мишель Женнер, Тристан Ульоа и Бегонья Варгас. Появятся ли в спин-оффе другие персонажи из «Бумажного дома», пока неизвестно. СМИ считают, что вероятнее всего зрители смогут вновь увидеть Профессора (Альваро Морте), так как он и Берлин братья.

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Алекс ПинаПедро АлонсоМишель Женнер
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