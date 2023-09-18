Роль Берлина повторит Педро Алонсо. Помимо него, в проекте снимаются испанские актеры Мишель Женнер, Тристан Ульоа и Бегонья Варгас. Появятся ли в спин-оффе другие персонажи из «Бумажного дома», пока неизвестно. СМИ считают, что вероятнее всего зрители смогут вновь увидеть Профессора (Альваро Морте), так как он и Берлин братья.