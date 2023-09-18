Первую ТВ-картину Боба Росса выставили на продажу почти за 10 млн долларов

Картину «Прогулка в лесу», которая была нарисована в прямом эфире во время первого эпизода эпохальной телепередачи Боба Росса «Радость живописи» в 1983 году, выставили на продажу. Об этом сообщает The Art Newspaper.
Галерея Modern Artifact, продающая полотно, установила на него цену в 9,85 млн долларов (около 951 млн рублей). В заявлении галереи говорится, что хоть она и рассматривает предложения о покупке, предпочтительнее было бы «отдать полотно в музей или на передвижную выставку, чтобы как можно больше людей смогли увидеть столь захватывающее произведение искусства».
Владелец Modern Artifact Райан Нельсон подчеркнул исключительное место Росса в истории искусства и культуры. «Он обошел Энди Уорхола и Пабло Пикассо как художник, которого чаще всего ищут в интернете. Это невероятно впечатляющий результат», — добавил он.
Росс стал важной частью поп-культуры, благодаря своему шоу. В 2015 году на твиче даже прошел марафон «Боб Росс», в рамках которого показали все 403 эпизода «Радости живописи». Всего его посмотрели более 5,6 млн уникальных зрителей, говорилось в заявлении соцсети.
Затем в 2021 году Netflix выпустил документальный фильм «Боб Росс: Счастливые случайности, предательство и жадность», а в 2023-м вышел вдохновленный Россом фильм «Живопись» с Оуэном Уилсоном в главной роли.
«Прогулка в лесу» — это лишь одна из почти 30 тыс. картин, который художник создал за свою жизнь. Она принадлежит женщине, которая работала волонтером на станции, где Росс записывал свое знаменитое телешоу, и выиграла ее на аукционе в поддержку этой станции.