Первую ТВ-картину Боба Росса выставили на продажу почти за 10 млн долларов

Галерея Modern Artifact, продающая полотно, установила на него цену в 9,85 млн долларов (около 951 млн рублей). В заявлении галереи говорится, что хоть она и рассматривает предложения о покупке, предпочтительнее было бы «отдать полотно в музей или на передвижную выставку, чтобы как можно больше людей смогли увидеть столь захватывающее произведение искусства».