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Древний Иерихон в Палестине внесли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это возмутило Израиль

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:02

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО внес доисторические руины Телль-эс-Султан (Древний Иерихон) в Палестине в Список объектов Всемирного наследия. Об этом сообщает Al Jazeera.

За включение Телль-эс-Султана в список выступили большинство стран — членов организации. Древний город присоединился к трем другим объектам ЮНЕСКО в Палестине: базилика Рождества Христова и тропы паломников, Старый город Хеврон и культурный ландшафт южной части Иерусалима.

Решение ЮНЕСКО возмутило Израиль, который контролирует эту территорию и не признает палестинского государства. Министерство иностранных дел Израиля заявило, что рассматривает этот шаг «еще одним признаком циничного использования палестинцами ЮНЕСКО и политизации организации».

Израиль вышел из организации в 2019 году, обвинив ее в предвзятом отношении к стране и в умалении ее связи со Святой землей. Израиль также возражал против принятия Палестины в ЮНЕСКО в 2011 году.

Иерихон — один из древнейших постоянно населенных городов на Земле. Он расположен в той части Западного берега реки Иордан, которая находится под управлением Палестинской автономии.

Руины Телль-эс-Султана находятся в двух километрах к северу от центра Иерихона. Они датированы IX тысячелетием до нашей эры и подтверждают существование одной из первых известных человечеству деревень.

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