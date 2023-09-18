Древний Иерихон в Палестине внесли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это возмутило Израиль

За включение Телль-эс-Султана в список выступили большинство стран — членов организации. Древний город присоединился к трем другим объектам ЮНЕСКО в Палестине: базилика Рождества Христова и тропы паломников, Старый город Хеврон и культурный ландшафт южной части Иерусалима.
Решение ЮНЕСКО возмутило Израиль, который контролирует эту территорию и не признает палестинского государства. Министерство иностранных дел Израиля заявило, что рассматривает этот шаг «еще одним признаком циничного использования палестинцами ЮНЕСКО и политизации организации».
Израиль вышел из организации в 2019 году, обвинив ее в предвзятом отношении к стране и в умалении ее связи со Святой землей. Израиль также возражал против принятия Палестины в ЮНЕСКО в 2011 году.
Иерихон — один из древнейших постоянно населенных городов на Земле. Он расположен в той части Западного берега реки Иордан, которая находится под управлением Палестинской автономии.
Руины Телль-эс-Султана находятся в двух километрах к северу от центра Иерихона. Они датированы IX тысячелетием до нашей эры и подтверждают существование одной из первых известных человечеству деревень.