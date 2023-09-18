В Шереметьево задержали женщину с кубинскими сигарами и сигаретами на 820 тыс. рублей

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) в московском аэропорту Шереметьево изъяли кубинские сигары и сигареты общей стоимостью более 820 тыс. рублей. Об этом в своем телеграм-канале пишет Ксения Собчак.
Завезти табачные изделия в Россию пыталась 57-летняя гражданка Кубы через зеленый коридор, который проходят пассажиры без товаров, подлежащих декларированию. Женщина прибыла в Москву из курортного Варадеро.
При себе у кубинки было 150 сигар и 800 сигарет марок Cohiba, Hoyo de Monterrey и H.Upmann. Таможенникам она сказала, что табачные изделия она везла своему другу.
Теперь женщину подозревают в незаконном перемещении табачных изделий в крупном размере по части 1 статьи 200.2 УК. По закону физлицо имеет право ввозить на таможенную территорию ЕАЭС не более 50 сигар или 200 сигарет.
Гражданке Кубы грозит штраф в размере до 1 млн рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.