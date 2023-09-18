Эрдоган попросил Маска открыть завод Tesla в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском в Нью-Йорке. Об этом в соцсети X (ранее Twitter) сообщила администрация турецкого президента.
Эрдоган принял бизнесмена в Генконсульстве страны в Манхэттене. Как отмечает ТАСС, в ходе встречи он призвал Маска построить седьмой завод Tesla в Турции.
На встрече также обсуждали потенциальное развитие сотрудничества Турции с космической компанией SpaceX. Эрдоган пригласил Маска поучаствовать в технологической выставке в конце сентября в Измире.
Вместе с тем турецкий президент рассказал бизнесмену о космической программе страны и концепции цифровизации и национальной стратегии в сфере искусственного интеллекта.
В конце 2022-го Эрдоган и Илон Маск уже встречались в Катаре во время финала чемпионата мира по футболу. О чем они тогда общались, неизвестно.