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Эрдоган попросил Маска открыть завод Tesla в Турции

Виктория Шанина
Сегодня в 13:19

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском в Нью-Йорке. Об этом в соцсети X (ранее Twitter) сообщила администрация турецкого президента.

Эрдоган принял бизнесмена в Генконсульстве страны в Манхэттене. Как отмечает ТАСС, в ходе встречи он призвал Маска построить седьмой завод Tesla в Турции.

На встрече также обсуждали потенциальное развитие сотрудничества Турции с космической компанией SpaceX. Эрдоган пригласил Маска поучаствовать в технологической выставке в конце сентября в Измире.

Вместе с тем турецкий президент рассказал бизнесмену о космической программе страны и концепции цифровизации и национальной стратегии в сфере искусственного интеллекта.

В конце 2022-го Эрдоган и Илон Маск уже встречались в Катаре во время финала чемпионата мира по футболу. О чем они тогда общались, неизвестно.

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Реджеп ЭрдоганИлон Маск
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