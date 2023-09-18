Во Владивостоке надземный переход рухнул на федеральную трассу

На федеральной трассу на выезде из Владивостока рухнул надземный пешеходный переход, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на диспетчерскую службу и местные власти. По данным прокуратуры, при инциденте пострадал только водитель грузовика.
В местном минтрансе предположили, что виадук обрушил грузовик с поднятым кузовом. Очевидцы рассказали об этом же. Разрушившийся переход начнут разбирать к вечеру, на месте уже находится бригада «Примавтодора».
Переход упал около остановки «Весенняя» на федеральной автодороге А370 «Уссури». При падении крытый виадук перевернулся. Упавший виадук почти полностью перекрыл трассу, на трассе собираются пробки.
В 2011 году неподалеку от падение уже падал виадук. Его тоже сбил грузовик с поднятым кузовом, водитель погиб.