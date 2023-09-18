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Во Владивостоке надземный переход рухнул на федеральную трассу

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:49

На федеральной трассу на выезде из Владивостока рухнул надземный пешеходный переход, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на диспетчерскую службу и местные власти. По данным прокуратуры, при инциденте пострадал только водитель грузовика.

В местном минтрансе предположили, что виадук обрушил грузовик с поднятым кузовом. Очевидцы рассказали об этом же. Разрушившийся переход начнут разбирать к вечеру, на месте уже находится бригада «Примавтодора».

Переход упал около остановки «Весенняя» на федеральной автодороге А370 «Уссури». При падении крытый виадук перевернулся. Упавший виадук почти полностью перекрыл трассу, на трассе собираются пробки.

В 2011 году неподалеку от падение уже падал виадук. Его тоже сбил грузовик с поднятым кузовом, водитель погиб.

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Минтранс РФ
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