Магазины Tommy Hilfiger в России могут возобновить свою работу под другим брендом до конца 2023 года. Об этом ТАСС заявил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.
«С учетом того что часть магазинов работает инкогнито, без вывески, технически сделать ребрендинг и перезапустить сеть несложно, это может занять один-два месяца. Поэтому есть высокий шанс, что мы увидим обновленную сеть уже в этом году», — сказал Люлин.
Одним из таких обновленных магазинов может стать точка в ТЦ «Авиапарк», предположил он. Там Tommy Hilfiger «уже работает, но без вывески».
В ассортименте точек по-прежнему большинство вещей вполне могут быть от бренда Tommy Hilfiger, поскольку его товары Минпромторг разрешил для параллельного импорта. Цены будут скорретированы, но «не больше чем на уровень инфляции».
Совладелец группы компаний CRE+Retail Group Наталия Кермедчиева согласилась, что до конца года сеть может возобновить работу. По ее мнению, ассортимент магазины пополнят с помощью товаров из сезонного стока дистрибьюторов.
Бренд Tommy Hilfiger принадлежит американской группе Phillips-Van Heusen Corporation. В марте 2022 года, после начала российской военной операции на Украине, марка объявила о закрытии магазинов в России. А в сентябре 2023-го материнская компания передала бизнес в стране местному топ-менеджменту.