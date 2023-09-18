«С учетом того что часть магазинов работает инкогнито, без вывески, технически сделать ребрендинг и перезапустить сеть несложно, это может занять один-два месяца. Поэтому есть высокий шанс, что мы увидим обновленную сеть уже в этом году», — сказал Люлин.