На «Разговорах о важном» школьникам расскажут об объективности выборов

К тому же, для младших классов проведут импровизированные выборы с участием Карабаса-Барабаса, Бабы Яги, Винни-Пуха, Лисы Алисы и Золушки. У каждого из них есть своя предвыборная программа, в них Карабас и Винни-Пух обещают «всё сделать», Алиса предлагает поставить игровые автоматы, а Баба Яга — принести волшебство и молочные реки в каждый дом. На их фоне Золушка предлагает трудиться и помогать другим, а также говорит, что семейный очаг должен согревать каждую семью.