На «Разговорах о важном» школьникам расскажут об объективности выборов

25 сентября в российских школах урок из курса «Разговора о важном» будет посвящен 30-летнию Центральной избирательной комиссии. На нем ученикам расскажут об объективности выборов и предложат проголосовать за кандидатов в президенты сказочной страны, говорится в опубликованных материалах предмета.
Согласно методическим рекомендациям, учителям нужно рассказывать о деятельности ЦИК в положительном ключе. В частности, поведать, что «мнение каждого голосующего учитывается», результаты выборов «абсолютно точные и объективные», а за годы работы ЦИК «объективность, прозрачность, точность результатов выборов вышла на самый высокий уровень»
Кроме этого школьники узнают, что в большинстве семей России есть традиция ходить на выборы вместе, закрепить это должно помочь видео, в котором на участок идут минимум два поколения.
К тому же, для младших классов проведут импровизированные выборы с участием Карабаса-Барабаса, Бабы Яги, Винни-Пуха, Лисы Алисы и Золушки. У каждого из них есть своя предвыборная программа, в них Карабас и Винни-Пух обещают «всё сделать», Алиса предлагает поставить игровые автоматы, а Баба Яга — принести волшебство и молочные реки в каждый дом. На их фоне Золушка предлагает трудиться и помогать другим, а также говорит, что семейный очаг должен согревать каждую семью.
Старшеклассникам же предложат проголосовать за строительство объекта школьной инфраструктуры.