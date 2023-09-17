Роналду промахнулся по воротам и попал мячом в голову телеоператора. У того появилась огромная шишка

Видно, как Роналду готовится исполнять штрафной, но мяч летит мимо и летит в человека за операторским краном. Тот пытается удержаться на ногах, а затем пинает табурет. Зрители от увиденного вскидывают руку, пока коллеги оператора спешат на помощь.