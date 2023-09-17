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Роналду промахнулся по воротам и попал мячом в голову телеоператора. У того появилась огромная шишка

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:45

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду по время штрафного удара пробил мимо ворот и попал мячом прямо в голову оператору. Видео с этим попало в соцсети.

Видно, как Роналду готовится исполнять штрафной, но мяч летит мимо и летит в человека за операторским краном. Тот пытается удержаться на ногах, а затем пинает табурет. Зрители от увиденного вскидывают руку, пока коллеги оператора спешат на помощь.

После матча в твиттере появилась фотография телеоператора, у которого на лбу образовалась большая гематома.

© Фото: Football Hub/Twitter

16 сентября футбольный клуб «Аль-Наср» встретился с командой «Аль-Раеда» в рамках шестого тура чемпионата Саудовской Аравии. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «Аль-Насра».

Большую часть своей карьеры Роналду выступал за испанский клуб «Реал». Также он играл в «Манчестер Юнайтед», «Ювентусе» и «Спортинге». «Аль-Наср» футболист представляет с декабря 2022 года.

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РеалМанчестер Юнайтед
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Криштиану Роналду
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