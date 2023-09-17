Умер режиссер «Дюба-дюба» и «Кармен» Александр Хван

Хван родился в Чебоксарах 28 декабря 1957 года. В 1980-м он окончил режиссерский факультет ВГИК мастерская Льва Кулиджанова и Татьяны Лиозновой. В 1992 году вышел фильмм «Дюба-дюба» с Олегом Меньшиковым в главной роли. Среди других известных его фильмов — «Кармен» и «Умирать легко».