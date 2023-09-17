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Умер режиссер «Дюба-дюба» и «Кармен» Александр Хван

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:30

В возрасте 65 лет умер режиссер Александр Хван, сообщает ТАСС со слов его агента и сестры Елены. Это произошло 17 сентября.

Режиссер и друг постановщика Григорий Константинопольский написал в фейсбуке*, что Хван умер в хосписе после продолжительной болезни.

Хван родился в Чебоксарах 28 декабря 1957 года. В 1980-м он окончил режиссерский факультет ВГИК мастерская Льва Кулиджанова и Татьяны Лиозновой. В 1992 году вышел фильмм «Дюба-дюба» с Олегом Меньшиковым в главной роли. Среди других известных его фильмов — «Кармен» и «Умирать легко».

* Facebook принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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Александр ХванГригорий КонстантинопольскийЛев КулиджановОлег Меньшиков
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