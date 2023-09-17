10% россиян склонны к закупкам из‑за паники от новостей, узнала ВШЭ

Если бы исследование проводилось в марте 2022 года, то есть сразу после начала ввода российских войск на территорию Украины, результаты опроса могли бы быть другими, признал проректор. Потребление на эмоциях может принести человеку моральное удовлетворение, но оно же ведет к материальным издержкам и может само провоцировать депрессивные состояния, добавил он.