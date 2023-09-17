Реклама
Новости

10% россиян склонны к закупкам из‑за паники от новостей, узнала ВШЭ

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:45

10% россиян склонны совершать покупки из‑за паники от тревожных новостей, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса ВШЭ. 25,2% респондентов оказались склонны к компульсивным покупкам (шопоголизм), которые делаются не ради потребности, а только ради удовольствия.

Заведующий лабораторией экономико-социологических исследований Вадим Радаев заявил, что эмоционально нагруженное потребление, когда импульсом к покупкам служат эмоции, «существовало всегда и везде». Однако его рост повышается в периоды внешних шоков, «когда накапливаются стресс, депрессия, фрустрация» — с этими периодами, по его мнению, «у нас все нормально». Об импульсивном потреблении поделились 20,5% опрошенных.

Если бы исследование проводилось в марте 2022 года, то есть сразу после начала ввода российских войск на территорию Украины, результаты опроса могли бы быть другими, признал проректор. Потребление на эмоциях может принести человеку моральное удовлетворение, но оно же ведет к материальным издержкам и может само провоцировать депрессивные состояния, добавил он.

Опрос проводился в июне и июле 2023 года. В нем поучаствовали 6 тыс. человек из 55 субъектов в формате личного интервью.

расскажите друзьям
теги
ВШЭ
люди
Вадим Радаев
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»