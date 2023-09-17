10% россиян склонны к закупкам из‑за паники от новостей, узнала ВШЭ

Заведующий лабораторией экономико-социологических исследований Вадим Радаев заявил, что эмоционально нагруженное потребление, когда импульсом к покупкам служат эмоции, «существовало всегда и везде». Однако его рост повышается в периоды внешних шоков, «когда накапливаются стресс, депрессия, фрустрация» — с этими периодами, по его мнению, «у нас все нормально». Об импульсивном потреблении поделились 20,5% опрошенных.
Если бы исследование проводилось в марте 2022 года, то есть сразу после начала ввода российских войск на территорию Украины, результаты опроса могли бы быть другими, признал проректор. Потребление на эмоциях может принести человеку моральное удовлетворение, но оно же ведет к материальным издержкам и может само провоцировать депрессивные состояния, добавил он.
Опрос проводился в июне и июле 2023 года. В нем поучаствовали 6 тыс. человек из 55 субъектов в формате личного интервью.