Издателя Rolling Stone Яна Веннера исключили из Зала славы рок-н-ролла из‑за сексистских слов

В интервью, послужившем причиной для его исключения, Веннер сказал: «Дело не в том, что они не творческие гении. Дело не в том, что они невнятны, хотя поговорите подольше с Грейс Слик или Дженис Джоплин. Пожалуйста, станьте моими гостями. Знаете, Джони [Митчелл] не была философом рок-н-ролла. На мой взгляд, она не выдержала этого испытания. Ни по ее работе, ни по другим интервью, которые она давала. Люди, у которых я брал интервью, были своего рода философами рока. Из чернокожих художников — ну, знаешь, Стиви Уандер гений, верно? Я полагаю, что, когда вы используете такое широкое слово, как „мастер“, ошибка заключается в его использовании. Может быть, Марвин Гэй или Кертис Мейфилд? Я имею в виду, они просто не смогли сформулировать свои мысли на таком же уровне. Посмотрите, о чем писали Пит Таунсенд или [Мик] Джаггер, — это были глубокие вещи об определенном поколении, особом духе и особом отношении к рок-н-роллу. Не то чтобы другие не были такими, но именно они сумели это сформулировать».