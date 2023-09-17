Издателя Rolling Stone Яна Веннера исключили из Зала славы рок-н-ролла из‑за сексистских слов

Издателя журнала Rolling Stone Яна Веннера исключили из совета директоров Фонда Зала славы рок-н-ролла из‑за сексистского и расистского высказывания в интервью The New York Times. Об этом сообщает Variety.
В интервью, послужившем причиной для его исключения, Веннер сказал: «Дело не в том, что они не творческие гении. Дело не в том, что они невнятны, хотя поговорите подольше с Грейс Слик или Дженис Джоплин. Пожалуйста, станьте моими гостями. Знаете, Джони [Митчелл] не была философом рок-н-ролла. На мой взгляд, она не выдержала этого испытания. Ни по ее работе, ни по другим интервью, которые она давала. Люди, у которых я брал интервью, были своего рода философами рока. Из чернокожих художников — ну, знаешь, Стиви Уандер гений, верно? Я полагаю, что, когда вы используете такое широкое слово, как „мастер“, ошибка заключается в его использовании. Может быть, Марвин Гэй или Кертис Мейфилд? Я имею в виду, они просто не смогли сформулировать свои мысли на таком же уровне. Посмотрите, о чем писали Пит Таунсенд или [Мик] Джаггер, — это были глубокие вещи об определенном поколении, особом духе и особом отношении к рок-н-роллу. Не то чтобы другие не были такими, но именно они сумели это сформулировать».
Веннер попытался внести ясность: он не выражал свое мнение, а пытался показать разное отношение к одним и тем же вещам на протяжении всей его карьеры. «Они [разные интервью] не отражают мою признательность и восхищение бесчисленным тотемными, меняющими мир артистами, чью музыку и идеи я уважаю и буду прославлять и продвигать до конца своей жизни. Я полностью понимаю подстрекательскую природу неправильно подобранных слов, глубоко извиняюсь и принимаю последствия», — заявил он.
Незадолго до извинений автор Times Дэйв Марчезе спросил Веннера, почему в его новой книге «The Masters» нет музыкантш или темнокожих исполнителей. В ней опубликованы интервью белокожих музыкантов Боба Дилана, Джерри Гарсиа, Мика Джаггера, Джона Леннона, Брюса Спрингстина, Пита Таунсенда и Боно из U2 и других.
В интервью Веннер также рассказал о редакционной политике в Rolling Stone. Он признал, что позволял собеседникам редактировать стенограммы своих интервью с ним перед публикацией, включая резонансное интервью 1970 года с Джоном Ленноном.
Веннер является одним из учредителей Зала славы рок-н-ролла, открытого в 1987 году, и был его председателем до 2020 года.