В Доме правительства введут масочный режим из‑за «роста заболеваемости» COVID-19

С 18 сентября в Доме правительства «в связи с ростом заболеваемости» COVID-19 вновь начнут действовать ограничения, сообщили РБК два источника в кабмине. Работники будут обязаны носить маски и респираторы в здании, сокращается количество посетителей и личных контактов между сотрудниками. Также рекомендуется реже отправляться в командировки за рубеж и по стране.