В Доме правительства введут масочный режим из‑за «роста заболеваемости» COVID-19

С 18 сентября в Доме правительства «в связи с ростом заболеваемости» COVID-19 вновь начнут действовать ограничения, сообщили РБК два источника в кабмине. Работники будут обязаны носить маски и респираторы в здании, сокращается количество посетителей и личных контактов между сотрудниками. Также рекомендуется реже отправляться в командировки за рубеж и по стране.
В пресс-службе правительства заявили, что временные ограничения связаны с сезонным ростом заболеваемости COVID-19, ОРВИ и гриппом. «Временные ограничительные меры будут способствовать сохранению благоприятной эпидемиологической ситуации», — добавили там.
Рост заболеваемости в осенний период подтвердили изданию в Роспотребнадзоре. «Во-первых, холодная погода, которая постепенно начинает устанавливаться в Северном полушарии. Во-вторых, увеличивается число контактов между людьми после летних отпусков и каникул», — пояснили там.