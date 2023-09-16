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В Доме правительства введут масочный режим из‑за «роста заболеваемости» COVID-19

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:50

С 18 сентября в Доме правительства «в связи с ростом заболеваемости» COVID-19 вновь начнут действовать ограничения, сообщили РБК два источника в кабмине. Работники будут обязаны носить маски и респираторы в здании, сокращается количество посетителей и личных контактов между сотрудниками. Также рекомендуется реже отправляться в командировки за рубеж и по стране.

В пресс-службе правительства заявили, что временные ограничения связаны с сезонным ростом заболеваемости COVID-19, ОРВИ и гриппом. «Временные ограничительные меры будут способствовать сохранению благоприятной эпидемиологической ситуации», — добавили там.

Рост заболеваемости в осенний период подтвердили изданию в Роспотребнадзоре. «Во-первых, холодная погода, которая постепенно начинает устанавливаться в Северном полушарии. Во-вторых, увеличивается число контактов между людьми после летних отпусков и каникул», — пояснили там.

В конце августа ВОЗ предупредила о резком росте заболеваемости COVID-19 в мире.

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РоспотребнадзорВОЗ
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