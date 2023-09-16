Чиновница заявила, что после 20 лет у родителей рождаются дети с «браком», и разозлила интернет

Министр семьи и труда Башкортостана разозлила интернет фразой про «качественных детей» и тех, что с «браком». Ей пришлось пожалеть о неудачных словах в интервью.
Министр семьи, труда и социальной защиты Башкортостана Ленара Иванова заявила, что самые «качественные» дети рождаются у 20-летних родителей, но чем позже это случается, там больше у ребенка может быть «брака». Это мнение глава регионального ведомства озвучила в эфире ютуб-канала «Аспекты — Башкортостан» и разозлила пользователей сети.
Ведущий стрима предложил Ивановой прокомментировать слова министра здравоохранения Михаила Мурашко, который назвал «порочной практикой» стремление женщин выучиться и сделать карьеру прежде, чем задуматься о ребенке.
«Как министр здравоохранения он прав абсолютно. Лучшие, качественные с точки зрения здоровья дети рождаются в 20 лет. Давайте будем честны. Чем позже, тем больше, извините, брака, рисков, появляются какие‑то болезни», — считает Иванова.
После 35 лет, продолжает она, женщины вынуждены обращаться к репродуктивным технологиям, в частности, ЭКО. «Получается, что это уже становится работой врача и мастерством хирурга. А на самом деле лучше, если дети рождаются естественным образом, в любви, в молодости, и это правильно. Есть такая русская пословица: „Бог даст дитя, бог даст и на дитя“. То есть в итоге это [рождение ребенка] будет мотивацией для молодых семей <…> развиваться на работе», — добавляет она.
Далее чиновница говорит о своих 40-летних знакомых, ставших бабушкой и дедушкой: «Оказывается, они очень рано родили, быстро все сделали, то есть у них уже и дети растут, и они идут вперед и делают карьеру. Вот как‑то так [должно быть], не наоборот».
Слова Ивановой спровоцировали негативную реакцию у зрителей и рядовых пользователей сети. Многим не понравилось то, как женщина отзывается о детях как о бракованном товаре и относится к ними как к животным, а некоторые отметили, что появились сильно позже, чем их родителям исполнилось 20, и это не сказалось на качестве жизни.
В комментарии телеграм-каналу «Подъем» Иванова сказала, что сожалеет о сказанных словах, но не об их смысле.
«В устной речи иногда, к сожалению, бывает, проскочило. Речь о том, что количество детей с нарушениями здоровья, чем старше роженица, тем больше, а самое главное, что вообще родить сложнее. С точки зрения здравоохранения здесь железная логика, но я сожалею. Если бы это было печатное СМИ, естественно, я бы так никогда не написала, я бы взвесила все», — отметила чиновница.