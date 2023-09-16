Чиновница заявила, что после 20 лет у родителей рождаются дети с «браком», и разозлила интернет

После 35 лет, продолжает она, женщины вынуждены обращаться к репродуктивным технологиям, в частности, ЭКО. «Получается, что это уже становится работой врача и мастерством хирурга. А на самом деле лучше, если дети рождаются естественным образом, в любви, в молодости, и это правильно. Есть такая русская пословица: „Бог даст дитя, бог даст и на дитя“. То есть в итоге это [рождение ребенка] будет мотивацией для молодых семей <…> развиваться на работе», — добавляет она.