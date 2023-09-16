Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс разводятся после 27 лет брака

54-летний актер Хью Джекман и 67-летняя актриса Деборра-Ли Фернесс объявили о разводе, сообщает People. Их брак существовал 27 лет.
«Нам повезло прожить почти три десятилетия вместе как муж и жена в прекрасном, любящем браке. Наш путь изменился, и мы решили расстаться, чтобы каждый мог продолжить свой рост», — заявили супруги. Они сказали, что их семья «была и всегда будет нашим главным приоритетом».
Источник Daily Mail сообщил, что с годами союз пары превратился в дружбу. «Любовь, которую они испытывали друг к другу, превратилась скорее в дружбу, которая была разрушена во время [пандемии] ковида, карантин совсем не помог их браку и действительно осложнил их отношения», — сказал он.
У австралийской пары есть двое приемных детей — 23-летний сын Оскар и 18-летняя дочь Ава.
Джекман и Фернесс познакомились в 1995 году на съемках австралийского сериала «Корелли». Тогда он был начинающим актером, только закончившим театральный колледж, а она — уже состоявшейся актрисой. Они поженились менее чем через год.