Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс разводятся после 27 лет брака

Источник Daily Mail сообщил, что с годами союз пары превратился в дружбу. «Любовь, которую они испытывали друг к другу, превратилась скорее в дружбу, которая была разрушена во время [пандемии] ковида, карантин совсем не помог их браку и действительно осложнил их отношения», — сказал он.