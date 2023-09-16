Мошенник звонил абоненту почти 1,5 тыс. раз за девять минут. Дозвониться так и не получилось

За девять минут мошенник пытался дозвониться до абонента 1414 раз, но так и не смог. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе «Билайна».
Оператор связи поделился, что в августе антифрод-система защитила от злоумышленников более 23 тыс. абонентов. Количество жалоб на звонки с подменных номеров с начала года сократилось на 26%, добавили там.
Тем временем мошенники начинают использовать мессенджеры и облачные сервисы. В «Билайне» заявили, что ищут новые способы борьбы «с новыми видами мошенничества».
В августе «Афиша Daily» выпустила инструкцию о том, что важно рассказать ребенку о безопасности в сети. Им следует запомнить, что не стоит переходить по подозрительным ссылкам, научиться опознавать всплывающую рекламу и спам и настороженно относиться к просьбам денег.