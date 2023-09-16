Мошенник звонил абоненту почти 1,5 тыс. раз за девять минут. Дозвониться так и не получилось

В августе «Афиша Daily» выпустила инструкцию о том, что важно рассказать ребенку о безопасности в сети. Им следует запомнить, что не стоит переходить по подозрительным ссылкам, научиться опознавать всплывающую рекламу и спам и настороженно относиться к просьбам денег.