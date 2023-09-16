Онлайн-школа Skyeng извинилась за рекламу курсов английского и IT со скучающим по друзьям солдатом

На один из рекламных постов образовательного учреждения обратил внимание депутат Госдумы Александр Хинштейн. На постере был изображен мужчина с военной форме с опущенной головой и подписью: «Больше года не виделся с друзьями, которые уехали, и безумно скучаешь по ним? Английский + IT — топовое сочетание, которое поможет получить зарубежный оффер».