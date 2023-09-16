Онлайн-школа Skyeng извинилась за рекламу курсов английского и IT со скучающим по друзьям солдатом

Онлайн-школа Skyeng принесла извинения за рекламу с изображением военного, рассказала пресс-служба компании РБК.
На один из рекламных постов образовательного учреждения обратил внимание депутат Госдумы Александр Хинштейн. На постере был изображен мужчина с военной форме с опущенной головой и подписью: «Больше года не виделся с друзьями, которые уехали, и безумно скучаешь по ним? Английский + IT — топовое сочетание, которое поможет получить зарубежный оффер».
Депутат назвал рекламу «весьма сомнительной». Он пообещал направить запросы в Федеральную антимонопольную службу.
«Читается это так: пока твои друзья воюют, учи английский, получай зарубежный оффер и уезжай из России. Правда, на фото — почему‑то человек в военной форме, похожей на американскую», — считает Хинштейн.
«Надеюсь, администрация Skyeng сумеет объяснить, какой смысл они вкладывают в эту рекламу и почему защита Отечества — противопоставляется трудоустройству за границей», — добавил он.
В заявлении для РБК компания назвала постер «непозволительным креативом» и пояснила, что рекламное агентство опубликовало его без согласования. Она также удалила изображение, отказалась от сотрудничества с этим агентством и пересмотрела схему согласования материалов.
«Наша команда считает инцидент непозволительным и приносит извинения за несовершенство процессов внутри компании. Произошедшее стало для нас уроком на будущее», — заявила пресс-служба.