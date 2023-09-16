Умер актер Вячеслав Гришечкин, известный по роли в «Солдатах»

«Вячеслав Германович, родной, покойся с миром! Один из основателей нашего Дома. Спасибо за великий вклад: в статус, в развитие и имя нашего театра. Так я и не успел влететь в твои антрепризы. Боль, печаль, навсегда в сердце», — написал Белов на своей странице Вконтакте.