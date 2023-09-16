Умер актер Вячеслав Гришечкин, известный по роли в «Солдатах»

В пятницу в Москве скончался актер Вячеслав Гришечкин, сообщил его коллега из «Театра на Юго-Западе» Антон Белов. Заслуженному артисту России был 61 год.
«Вячеслав Германович, родной, покойся с миром! Один из основателей нашего Дома. Спасибо за великий вклад: в статус, в развитие и имя нашего театра. Так я и не успел влететь в твои антрепризы. Боль, печаль, навсегда в сердце», — написал Белов на своей странице Вконтакте.
Основательница благотворительного движения «Артисты воинам России» и агент Диана Бичарова рассказала «Комсомольской правде», что причиной смерти Гришечкина стала болезнь сердца. В 2017-м от онкологии умерла его вторая жена, после чего артист находился в глубокой депрессии, уточняет газета.
По информации телеграм-канала Mash, последнюю неделю актер находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
Гришечкин играл в «Театре на Юго-Западе» с момента его основания, позже он также участвовал в постановках Российского академического молодежного театра, возглавлял Волжский драматический театр и театральную студию при университете МВД России.
Зрителям он лучше всего запомнился по роли полковника Староконя в сериале «Солдаты», а также появлениям в сериалах «Бригада», «Счастливы вместе» и «Фурцева». Его последней ролью стало участие в сериале «Дурдом».