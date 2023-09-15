Певица Сиа рассказала, что провела три года в постели из‑за депрессии после развода

Тем не менее, время от времени она писала музыку и даже записывала ее «маленькими кусочками и фрагментами то тут, то там». Это продолжалось до тех пор, пока менеджмент артистки не сообщил ей, что у нее набралось достаточное количество материала для создания полноценного альбома.