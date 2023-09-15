Певица Сиа рассказала, что провела три года в постели из‑за депрессии после развода

Австралийская певица Сиа рассказала в интервью с Зейном Лоуи на радиостанции Apple Music 1, что пережила тяжелую депрессию продолжительностью в три года после развода с кинематографистом Эриком Андерсом Лэнгом.
Артистка призналась, что развод серьезно выбил ее из колеи. «Это было такое мрачное время, что я провела в постели три года», — поделилась Сиа. Певица отметила, что в этот период практически ничего не могла делать.
Тем не менее, время от времени она писала музыку и даже записывала ее «маленькими кусочками и фрагментами то тут, то там». Это продолжалось до тех пор, пока менеджмент артистки не сообщил ей, что у нее набралось достаточное количество материала для создания полноценного альбома.
«Оказалось, что у нас достаточно песен, чтобы выпустить альбом, вполне хороших. Я просто полагаюсь на свой менеджмент, они говорят мне, когда у нас есть неплохие песни, потому что я этого не понимаю», — сказала певица.
Сиа вышла замуж на кинематографиста Эрика Андерса Лэнга в 2014 году. Спустя два года пара подала на развод из‑за «непримиримых разногласий». В 2019 году Сиа стала приемной матерью двух 18-летних подростков. А мае 2023 года певица вновь вышла замуж — на этот раз за Дэна Бернада. Церемония прошла на вилле модельеров Доменико Дольче и Стефано Габбана в Италии.