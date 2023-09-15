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«Кинопоиск» выпустит экранизацию трех книг Виктора Пелевина

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:05

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» выпустит экранизацию книг Виктора Пелевина «Transhumanism Inc.», «KGBT+» и «Путешествие в Элевсин», которую снимет «Плюс студия». Об этом сообщил ТАСС.

В каком формате планируется адаптировать книги и когда выйдет кинопроект, не уточняется. Какие кинематографисты будут работать над созданием экранизации, также пока неясно.

Роман «Transhumanism Inc.» вышел в 2021 году. Он считается непрямым продолжением книг «Empire V», «Бэтман Аполло» и «iPhuck 10». В издание вошли семь рассказов о событиях, происходящих на Земле в далеком будущем.

«KGBT+» был опубликован год спустя, в сентябре 2022 года. Книга представляет собой своеобразный учебник успеха, написанный «вбойщиком KGBT+» — выдающимся рэпером из будущего.

«Путешествие в Элевсин» станет 20-м романом Пелевина, который появится в продаже 29 сентября 2023 года. Согласно описанию книги, в ней расскажут о «мускусной ночи — засекреченном восстании алгоритмов, едва не погубившем планету».

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